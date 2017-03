FBI vs. Witte Huis in Watergateschandaal in 'Andere tijden'

DOCUDRAMA De verwijzingen naar Watergate zijn de laatste weken niet van de lucht in de Amerikaanse politiek. President Trump trok de parallel in een tweet waarin hij Obama ervan beschuldigde hem te hebben afgeluisterd – een beschuldiging waar de ex-president volgens ooggetuigen op NBC News op heeft gereageerd door ‘met zijn ogen te rollen’. Maar ook Trump zelf wordt vergeleken met Richard Nixon, die in 1973 door het Watergate-schandaal moest aftreden, in een soortgelijke sfeer van paranoia en wantrouwen rond zijn administratie. Medewerkers klappen om de haverklap anoniem uit de biecht tegen de pers, inlichtingendiensten lekken vertrouwelijke informatie, woordvoerders staan openlijk te liegen… Het lijken wel weer de jaren 70. Tijd voor het Nederlandse ‘Andere tijden’ om terug te blikken op het Watergate-schandaal samen met een aantal directe betrokkenen, en na te gaan hoe vergelijkbaar beide presidenten zijn.