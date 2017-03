Het vizier van Hugo Matthysen

De Normen van Waarderen

Wat is me dat toch met die Ronde van Vlaanderen? We laten getrainde kansarmen tegen elkaar koersen voor wat centen, op wegen die daar totaal ongeschikt voor zijn en met levenslange impotentie tot gevolg. Na 100 kilometer fietst de helft al met schaafwonden verder, en tientallen aangereden toeschouwers worden per ambulance weggevoerd. In de slotfase moet je elkaar tegen de nadarhekken wringen en kwakjes uitdelen. En wij maar genieten, en tussendoor zeuren over hoe decadent ‘Temptation Island’ is. Normen en waarden?

VIER, maa., 22.00

Als iemand bijzonder hoog mikt, en daarna zijn ambities moeiteloos overtreft, dan hebben wij daar respect voor. Dat is wat ‘Auwch_’ afdwingt: respect. Het programma wil pijnlijke en gênante situaties tonen, en doet dat met de precisie van een zenboogschutter. Geef die jongens een award of vijf, en een Romeo XXL. Want ja, De Romeo’s hebben de grootste... frikandelworst (haha)! Mogen wij daar even een lans (hoho) voor breken? Neem onverwijld een selfie met die Überschwanz, want daar kun je een frituurbezoek mét De Romeo’s mee winnen.

Eén, zon., 22.10

Flink wat Rik Torfs, een geut Showbizz Bart en wat DNA van een lieve rashond: dat is de Brit Michael Portillo. In ‘Great Continental Railways’ maakt hij treinreizen op legendarische trajecten. En dat doet hij met verve, niet van Gamma, maar van Colora! In de Hever Biststraat proeft hij de plaatselijke beuling, in Wijgmaal wijst hij op het Wijgmaalse landschap, en in Herent keuvelt hij met een Bazartkenner, die uitlegt dat ‘Mijn trein op het foute perron’ over het station van Leuven gaat. Lijn 53 blijft de parel van onze spoorwegen.

Canvas, din., 21.15

Daar sta je dan aan de frontlijn, in de ene hand een microfoon en in de andere een kalasjnikov, want je weet maar nooit. Plots springt een jonge strijder uit een puinhoop, met een handgranaat. ‘Maar Joeri toch!’ roep je spontaan, want dat kereltje kwam drie jaar geleden nog bij je aanbellen. Of je vlaaien wou kopen voor de chiro. Kersen of pruimen. ‘Ik koos voor de kersenvlaai, en ze was heerlijk, Joeri’ zeg je. Joeri gooit in tranen de granaat weg. Als journalist moet je voor de persoonlijke verhalen gaan. Dat brengt een reeks tot leven.