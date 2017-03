Jeroen Meus over 'Goed volk': 'Bij de prostituees ging ik langs de achterdeur binnen'

Het nieuwe seizoen brengt hen onder meer bij het vreemdelingenlegioen in Zuid-Frankrijk en de hutterietenkolonie in Canada, maar eerst trekt Meus naar Bella’s Hacienda Ranch, een bordeel in Nevada, om voor de prostituees te koken.

Jeroen Meus «Eten blijft in ‘Goed volk’ een alibi, een manier om binnen te dringen in de gemeenschap. Maar in dat bordeel leek het mij beter om echt voor die vrouwen te koken. Dat is tenslotte het businessmodel: je betaalt en je krijgt iets in ruil (lacht). Als ik er iets uit wou krijgen, dan moest ik via de achterdeur naar binnen.»