Koen Wauters in het wiel van Tom Boonen: 'Wij beginnen als de nieuwscamera's stoppen'

In ‘Alles voor de koers’ zat al een behoorlijke portie Tom Boonen, maar in de aanloop naar Parijs-Roubaix – waar het doek over de carrière van Tornado Tommeke valt – serveert VTM nog de driedelige docu ‘Tom Boonen: My Ride, My Fight, My Life’, naar de tatoeage op z’n linker borsthelft. Koen Wauters bracht een dik jaar lang in het zog van Boonen door; de kijker krijgt een ander stuk van de Boonen-puzzel te zien dan in ‘Alles voor de koers’.