Ex-butler Vincent Vermeulen over 'Topservice': 'Het butlerberoep is weer helemaal in zwang'

En niet te vergeten: butlers – tot een decennium geleden een nagenoeg uitgestorven ras; anno 2017 weer helemaal terug op de kaart. Tenminste: als we de directeur van de butlerschool mogen geloven die zich in ‘Topservice’ ‘meneer Vermeulen’ laat noemen.

Vincent Vermeulen «Een butler wordt aangesproken met de familienaam, zonder een aanspreking ervoor: in ‘The Remains of the Day’ noemen ze hem Stevens, in ‘Downton Abbey’ Carson. Maar mijn studenten noem ik ‘meneer Willems’ of ‘meneer Braem’; zij noemen mij op hun beurt ‘meneer Vermeulen’. Zo gaat dat op een butlerschool.