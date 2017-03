DANIEL WU (Sunny) «Klopt: alles wat je ziet, is écht door acteurs en stuntmannen uitgevoerd. Als ik tegenwoordig een actiefilm bekijk, zit ik vaak te denken: ‘Goed geprobeerd, maar waar is in godsnaam het gevaar?’ Echt: het ziet er allemaal zo fake uit. ‘Into the Badlands’ is een ode aan de martial arts-films uit Hong Kong waarmee ik ben opgegroeid. Of liever: aan alle actiefilms waarin de acteurs hun stunts zelf deden.»