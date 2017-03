De documentaires die u deze week moet zien (24 tot 30 maart)

NPO 2, zaterdag 25 maart, 21.20

MUZIEK Verplicht kijkvoer voor de finalisten van ‘The Band’, deze docu over de op- en ondergang van de populairste boyband uit de Nederlandse popgeschiedenis, Caught In The Act.



NPO 2, zondag 26 maart, 21.05

ACTUA De veiligheidssituatie in Afghanistan is, vijftien jaar na 9/11 en de inval, slechter dan ooit. Ook internationale hulpverleners leven er nu in beveiligde compounds, gelukkig wel met zwembad en sushirestaurant.



BBC 2, zondag 26 maart, 22.00

ACTUA Veel actueler zul je ze deze week niet vinden: Simon Reeve, vaste ontdekkingsreiziger van de BBC, trekt in twee afleveringen door Turkije, om te kijken hoe het land aan het veranderen is.



Canvas, maandag 27 maart, 21.15

SPORT De sportdocureeks keert in de laatste aflevering van het tweede seizoen terug naar 2001, het jaar waarin Anderlecht schitterde in de Champions League, onder meer met een overwinning op Real Madrid.



NPO 3, maandag 27 maart, 21.40

ACTUA Op Twitter dreigde Trump er al mee dat hij de federale politie naar Chicago zou sturen als ‘het bloedbad’ er niet ophoudt. De Britse journalist Reggie Yates onderzoekt hoe erg het er is.



NPO 2, dinsdag 28 maart, 23.00

ACTUA Interessante maar nogal eenzijdig negatieve documentaire van Werner Herzog over de invloed van het internet op onze maatschappij.