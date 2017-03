'Far from Heaven': de hoogdagen van Hollywood opnieuw tot leven gewekt

DRAMA Todd Haynes koppelt in zijn almaar indrukwekkender filmografie keer op keer relevante thema’s aan een adembenemende en telkens verrassende visuele stijl. In zijn onvolprezen drama ‘Carol’ schetste hij vorig jaar met een aan fotograaf Saul Leiter ontleende esthetiek de liefde tussen twee vrouwen in het Amerika van de fifties.

En in zijn van raciale spanningen overkokende melodrama ‘Far from Heaven’ eert de regisseur melo-maestro Douglas Sirk met een rijke kleurenfotografie die de hoogdagen van Hollywood opnieuw tot leven wekt. Julianne Moore schittert als de huisvrouw die haar voorstadsleventje ziet uiteenspatten, maar de echte ster van ‘Far from Heaven’ is cameraman Edward Lachman. Er is geen andere god dan Technicolor en Lachman is zijn profeet!