'X-Men: Apocalypse': de negende is ook de meest bombastische

FILM Wie thuis de spreuk ‘Overdaad schaadt’ boven de schoorsteenmantel heeft hangen, zal niet héél erg van Bryan Singers ‘X-Men: Apocalypse’ genieten. De superheldenprent over het gevecht tussen enkele gemuteerde tieners en een boeman is niet alleen de negende in de reeks, het is ook de meest bombastische. Maar waarom zou je spektakelcinema zonder spektakel willen brengen? En wie beter dan de regisseur van ‘The Usual Suspects’ om ervoor te zorgen dat alles op een strak verhaal met ijzersterke dialogen geënt is?