'Sully': onnozele ganzen in straalmotoren

DRAMA In 2009 slaagde Chesley ‘Sully’ Sullenberger erin om met zijn gigantische Airbus A320 in een luttele 208 seconden een noodlanding te maken op het ijskoude water van de Hudson, nadat er een stel onnozele ganzen in de straalmotoren was gevlogen. Nog straffer: Clint Eastwood is er in geslaagd om een volbloed langspeelfilm van deze truco maestro te spinnen zonder dat het ook maar één moment langdradig wordt. Toegegeven: hij concentreert zich vooral op de nasleep van de heldendaad en op de vraag of dat huzarenstukje wel echt nodig was. Eastwood die een nationale held op zijn sokkel laat wankelen? Kan-ie!