DOCU Toen acteur Andy Whitfield aan documentairemaakster Lilibet Foster de toestemming gaf om hem te volgen tijdens zijn strijd tegen lymfeklierkanker, had hij ongetwijfeld goede hoop op een happy end. ‘Als je in je leven één kanker zou moeten hebben, dan het liefst deze,’ had zijn dokter hem tenslotte gezegd, en bovendien was Whitfield dankzij zijn hoofdrol in de serie ‘Spartacus: Blood and Sand’ rijk genoeg om elke mogelijke behandeling te betalen.