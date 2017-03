'Burning Sands': een meeslepende thriller over studentendopen. Io vivat!

FILM Zurich is een student aan een grotendeels zwarte universiteit met een mooie vriendin en een zonnige toekomst, maar bij het begin van ‘Burning Sands’ denkt hij maar aan één ding: de komende week overleven. Hij staat immers voor ‘hell week’, waarin de jongens die deel willen uitmaken van een studentenvereniging uitgebreid gedoopt worden door enkele machtsgeile en sadistische frat boys. Als één en ander uit de hand begint te lopen, moet Zurich voor zichzelf uitmaken waar hij de grens trekt, en wat het lidmaatschap hem waard is. ‘Burning Sands’ is het debuut van de zwarte regisseur Gerard McMurray en heeft ook een volledig zwarte cast – met onder meer Trevante Rhodes uit ‘Moonlight’. Dezelfde prijzenregen als de Oscarwinnaar zal de film niet te beurt vallen, maar ‘Burning Sands’ is wel een erg goed gemaakte en meeslepende thriller. Io vivat!