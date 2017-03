'Metallica: Some Kind of Monster': veel theater, bombarie en gedeukte ego's

MUZIEKDOCU Wat begon als een vrolijke making of van de nieuwe Metallica (in casu: ‘St. Anger’) ontspoorde gaandeweg tot een hondseerlijk, maar bijwijlen ondraaglijk portret van een verkruimelende metalfabriek en zijn werknemers. Tussen 2001 en 2003 registreerden de camera’s van Joe Berlinger en Bruce Sinofsky het doen en laten van de four horsemen: oprichters James Hetfield en Lars Ulrich die elkaar onder het toeziend oog van een psycholoog in de haren vlogen, nieuwkomer Robert Trujillo die z’n miljoenencontract ondertekende en Ulrich die zich verzoende met rivaal Dave Mustaine – lees: veel theater, bombarie en gedeukte ego’s.