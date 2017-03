'Ingobernable': drugsbaron El Chapo is alvast fan

SERIE Toen Sean Penn anderhalf jaar geleden in de jungle mocht langsgaan bij Joaquín Guzmán, was de ontmoeting tussen de twee op poten gezet door de Mexicaanse soapactrice Kate del Castillo, van wie de ontsnapte drugsbaron een grote fan was. Ondertussen zit Guzmán, alias El Chapo, opnieuw in de cel en heeft hij meer dan genoeg tijd om ‘Ingobernable’ te volgen, de nieuwe Mexicaanse serie waarin Del Castillo een hoofdrol heeft. Ze speelt Emilia Urquiza, vrouw van de nieuwe president Diego Nava. Vóór de verkiezingen hadden de twee grootse plannen voor Mexico, maar al snel moet Nava onder ogen zien dat de politieke realiteit heel wat taaier is dan gedacht, tot frustratie van zijn vrouw.