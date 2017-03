'The Most Hated Woman in America': de strijd voor vrijheid van religie verloopt niet zonder slag of stoot

Vanaf 24 maart op Netflix

DOCU Neen, geen door Donald Trump en Breitbart.com gefinancierde docu over Hillary Clinton, maar een biografische film over leven en werk van Madalyn Murray O’Hair. Wie, vraagt u? O’Hair voerde in de jaren 60 een hevige strijd om religieuze symbolen – en dan vooral het dagelijkse gebed – uit de openbare scholen te bannen. Uiteindelijk trok ze met haar zaak naar het Hooggerechtshof, dat haar, tot ontzetting van christelijk-rechts, gelijk gaf. ‘The Most Hated Woman in America’ vertelt het verhaal van haar strijd voor vrijheid van religie, maar dan verpakt in een true crime-thriller. In 1995 verdween O’Hair (Melissa Leo) samen met haar zoon en kleindochter van de aardbodem. Velen geloofden dat ze naar Nieuw-Zeeland waren verhuisd, maar toen een koppige journalist zich in de zaak vastbeet, bleek de waarheid minder rooskleurig.