Danira Boukhriss «Er zit onder meer een item over superfoods in, en in de eerste aflevering zoek ik uit wat je zoal op eigen houtje aan eetbaars kunt laten fermenteren. Verder hebben we ook een nieuwe rubriek waarin we elke week een mythe rond eten doorprikken dan wel bevestigen. Klopt het bijvoorbeeld dat je van wortels betere ogen krijgt? En o ja: Kobe heeft een item gedraaid over slachtafval: varkenssnuiten, -teelballen en -oren en zo. Vroeger aten we dat in deze contreien nog weleens, maar tegenwoordig zijn we er vies van en sturen we het naar China.»

HUMO Ik dacht dat varkensteelballen in sitosticks verwerkt werden?