Bart Peeters «Neen, noem het alsjeblieft niet zo, ik neem gewoon een weekje over. Lieven is ondertussen een ijkpunt, terwijl mijn enige echte ervaring op het vlak van talkshows de ‘Bart Peeters Show’ is, een muzikaal praatprogramma dat ik eind jaren 80 in Amsterdam voor de zender Veronica heb gemaakt.»

HUMO En die zes weken ‘Bart & Siska’ dan, in 2015?