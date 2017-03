‘Copy beest’ belooft in zijn tweede seizoen dat amusante Eén-programma te blijven waarin Dieter Coppens het specifieke talent van een dier aanwendt om een welbepaalde uitdaging tot een goed einde te brengen. Deze keer trekt Coppens op truffeljacht met een daartoe klaargestoomd zwijntje, leidt hij een uil op tot meesterdief en kiest hij in de eerste aflevering het luchtruim met een vlucht ganzen in zijn zog.