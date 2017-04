Docu 'Americanos': op de vlucht voor de dood in een enkeltje naar de VS

Biemans woont al twaalf jaar in Nicaragua, en na enkele reeksen over het leven in Midden-Amerika, maakte hij een docuserie over de mensen die er weg willen. Hij reist met hen mee op de route tussen Guatemala en de VS, de grootste migrantendoorgang ter wereld, waar jaarlijks meer dan 1 miljoen mensen hun geluk beproeven, vaak met tragische gevolgen.

HUMO Vorig najaar, toen ‘Americanos’ op de Nederlandse tv werd uitgezonden, had je het in ‘De wereld draait door’ over ‘mensen die op de vlucht zijn voor de dood’.