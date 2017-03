Nick Hendrix «Jamie is vanuit Londen naar Midsomer overgeplaatst. Hij is een jonge, ambitieuze politieman met de tomeloze energie en het uithoudingsvermogen van iemand die in de grote stad is opgegroeid. Hij wil eigenlijk het liefst een soort actieheld zijn. Maar dat vind ik niet erg: rennen, vliegen, vallen, opstaan... Hoe méér, hoe liever (lacht).»

HUMO Je bent zelf een man van de actie, niet?