Op zoek naar de mens achter de racist in 'Hate Thy Neighbour'

HUMO Je komt bij de fascistische Nordic Youth in Zweden, neonazi’s in de Verenigde Staten, extreemrechtse militanten in Oekraïne: hoe vaak heb je doodsangsten doorstaan?

Jamali Maddix «Niet zo vaak, eigenlijk. En nooit op het moment dat we aan het filmen en het interviewen waren. De interviewees waren ook beleefd tegen mij – misschien zeiden ze wel de meest verschrikkelijke dingen achter mijn rug, maar in mijn gezicht bleven ze netjes. Pas achteraf, als ik weer in de auto zat, heb ik soms wel gedacht: ‘What the fuck was dat?’ Maar dat betekende natuurlijk dat het goed materiaal was.»