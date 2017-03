Het vizier van Hugo Matthysen

Eén, woensdag, 20.40

In ‘Over eten’ gaan Kobe en Danira op zoek naar ‘antwoorden op voedingsvragen die ons bezighouden’. Vooruit dan maar: kun je nare ziektes vermijden met een blaadje munt in je koffie? Veroorzaakt vol-au-vent vroegtijdige kaalheid? Welke koffiekoek heeft de grootste ecologische voetafdruk? Die met pudding en chocola, zou ik denken, maar het ware fijn als een kenner dat zou bevestigen. Met van die bewegende statistiekjes als het kan. Hoe maakt een vegetarische kannibaal een ballerinabips die niet van het echte spul te onderscheiden is? En is water eetbaar?

VTM, zondag, 20.35

‘Die Hard With a Vengeance’ wordt nog eens uitgezonden. Hulde aan Bruce Willis, die strompelend en mompelend de ene explosie na de andere overleeft, en dat op een geloofwaardige manier. Het helpt natuurlijk dat hij een beetje op Ben Crabbé lijkt, niet alle acteurs hebben het zo goed getroffen. Voor onze dagelijkse portie actualiteit hebben we Radio 1. Als er wat gebeurt, zoals vorige week, gaat het daar van ‘hier word ik even stil van’ en ‘bang wachten op meer informatie’. Die plaatsvervangende empathie hoeft niet, gewoon nieuws brengen volstaat. Maar toch bedankt.

Canvas, vrijdag, 8.00

Ruben Van Gucht zal het hele parcours van de Ronde van Vlaanderen fietsen, live op televisie. Slow tv heet dat. Je kunt ook de tv uitzetten en naar de weerspiegeling van je interieur op het scherm kijken. Na een uurtje zie je jezelf dan verdwijnen en weer terugkeren met een zak chips. En je ziet jezelf die zak chips leegvreten. Live dus. Dat is nog slowere tv, én analoger dan vinyl én exclusiever dan een weekendje Dubai. Als je liever wat frisse lucht ziet, is staren naar de webcam aan de vijvers van Zonhoven een alternatief.

VTM, dinsdag, 21.50

Cathérine Moerkerke zal het hebben over vrouwen met een (veel) jongere man. Mogelijk valt daar: ‘Wij worden soms raar bekeken, maar dat trekken wij ons niet aan.’ Dat zou wel heel taboedoorbrekend zijn. Of sterker nog: ‘Onze omgeving geloofde niet dat zo’n relatie kan werken.’ In dat geval hebben we al over een heus spraakmakend gesprek. Of, stel je maar eens voor: ‘Leeftijd heeft niet veel belang, het is wat je voor elkaar voelt dat telt!’ Dat zou het programma tegelijk taboedoorbrekend, spraakmakend én controversieel maken. Maar dat is misschien wat veel in één keer.