'Incendies': mokerharde cinema van Denis Villeneuve

DRAMA Regisseur Denis Villeneuve is on a roll: na kleppers ‘Enemy’, ‘Sicario’ en ‘Arrival’ legt hij momenteel de laatste hand aan de langverwachte ‘Blade Runner’-sequel met Ryan Gosling en Harrison Ford, én hij werd recent ook aangekondigd als de man die de verfoeide ‘Dune’-franchise moet reanimeren. (Als iemand het kan, dan hij!) Maar het begon allemaal met ‘Incendies’, een vlammend thrillerdrama over een broer en zus die, na het overlijden van hun moeder, naar het Midden-Oosten trekken om hun onfrisse familiegeschiedenis uit te pluizen. Daarnaast krijgen we ook het verhaal te zien van de moeder zélf, en de manier waarop zij zich in de jaren 70 door een door oorlog verscheurd landschap sleurt. Mokerharde cinema, van bij de openingsscène op de tonen van Radiohead tot de verbijsterende finale onthulling.