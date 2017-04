'Joe Cocker: Mad Dog with Soul': over de bekendste groffel korrel uit de rockgeschiedenis

MUZIEK Als de uitdrukking ‘from zero to hero’ nog niet had bestaan, dan was ‘from gas fitter to Joe Cocker’ een goed alternatief geweest. De bekendste grove korrel uit de rockgeschiedenis werkte begin jaren 60 nog als installateur van gasleidingen in Sheffield, maar dankzij zijn cover van ‘With a Little Help from My Friends’ van The Beatles en zijn optreden op Woodstock in 1969 werd hij wereldberoemd. Samen met het succes kwamen echter ook problemen met geld, drank en drugs. Desalniettemin slaagde Cocker erin om in elk decennium één of meerdere hits te scoren, tot hij in 2014 op zijn 70ste stierf aan longkanker. De nieuwe docu ‘Mad Dog’, een verwijzing naar de beruchte Mad Dogs & Englishmen-tournee waarmee de zanger in 1970 door de VS trok, vertelt het verhaal van Cockers carrière aan de hand van archiefmateriaal en getuigenissen van zijn familie.