'Christine': het verhaal van de presentatrice die zich live op tv door het hoofd schoot

BIOPIC Tv-presentatrice Christine Chubbuck (Rebecca Hall in de rol van haar leven) zal vooral herinnerd worden omdat ze zich door het hoofd schoot tijdens haar live ontbijtshow op een Amerikaanse lokale tv-zender. Nu, 43 jaar later, is er een film over de vrouw van wie zo weinig bekend is. Haar moeder bevestigde dat Christine met een depressie kampte omdat haar intellect en ambitie ondergesneeuwd raakten onder de onzekerheid. De waarom-vraag krijgt regisseur Antonio Campos maar deels uitgelegd, zijn biopic is niettemin doorleefd en hartverscheurend.