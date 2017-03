'Five Came Back': terugblikken op de oorlog met vijf Hollywoodregisseurs

DOCU George Stevens was in Hollywood één van de grootmeesters van de komedie toen WO II uitbrak. Hij ging in het leger om propagandafilms te maken, en was aanwezig bij de landing in Normandië en bij het Ardennenoffensief. Zijn beelden van de bevrijding van het concentratiekamp in Dachau – waar hij en de soldaten naartoe waren getrokken in de veronderstelling dat het een gewone gevangenis was – werden later gebruikt tijdens de processen in Nürnberg, en de hele ervaring choqueerde Stevens zodanig dat hij nooit nog een komedie zou draaien. Stevens is één van de vijf Hollywoodregisseurs wier ervaringen tijdens WO II worden verteld in ‘Five Came Back’: ook de oorlogsinspanningen van John Ford (foto), Frank Capra, John Huston en William Wyler komen in de driedelige docu aan bod. Meryl Streep levert de voice-over, en regisseurs als Steven Spielberg en Paul Greengrass geven hun visie op het werk van hun voorgangers. Een must voor zowel film- als geschiedenisfanaten.