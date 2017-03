'13 Reasons Why': pluimen in het gat van tweevoudig Oscarwinnaar Tom McCarthy

SERIE Twee weken nadat z’n beste vriendin én highschool crush Hannah zelfmoord heeft gepleegd, ontvangt Clay een doos met dertien cassettes waarop ze hem vertelt wie ze mee verantwoordelijk acht voor haar wanhoopsdaad – één vriend of vijand per cassette. Terwijl Clay van de ene verbazing in de andere intrige sukkelt, proberen de jocks en cheerleaders uit Hannahs verhaal hun aandeel te minimaliseren. ‘13 Reasons Why’ is, behalve de verfilming van de jeugdroman van Jay Asher, een prima mix van highschool-drama en een strak gemonteerde whydunit. Kortom: u mag nú een paar pluimen in het gat steken van regisseur Tom McCarthy, tweevoudig Oscarwinnaar voor z’n film ‘Spotlight’.