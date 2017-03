'The Discovery': professor bewijst dat er leven na de dood is

FILM Professor Thomas Harborg (Robert Redford) heeft een toestel uitgevonden waarmee hij staalhard kan bewijzen dat er ‘iets’ is na de dood. Gevolg: in de eerste zes maanden na de onthulling plegen meer dan een miljoen mensen zelfmoord in de overtuiging dat Harborgs ‘iets’ wel de hemel moet zijn. De professor trekt zich daarop terug uit het openbare leven, tot zijn zoon (Jason Segel) hem anderhalf jaar later gaat bezoeken om hem ervan te overtuigen zijn ontdekking te herroepen. Harborg probeert echter liever te achterhalen wát er precies is voorbij de grens tussen leven en dood. Een filosofische sciencefictionfilm die doet denken aan het werk van Jeff Nichols en Christopher Nolan, maar die nooit echt in buurt komt.