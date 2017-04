'The Affair (seizoen 2)': buitenechtelijke affaire mondt uit in relationele fall-out

SERIE Dit psychologische drama vertelt het verhaal van een buitenechtelijke affaire en de relationele fall-out die erop volgt. Iedere aflevering valt in twee delen uiteen en toont de gebeurtenissen door de ogen van de twee hoofdrolspelers, een gefrustreerde leraar en een serveerster met Een Verleden (ijzersterke rollen van Dominic West en Ruth Wilson). Omdat die structuur na een tijdje ook maar een gimmick dreigt te worden, voegen de makers daar in het tweede seizoen nog de perspectieven van de twee bedrogen echtelieden aan toe. Het zorgt, naast een spannende thrillerplot, niet alleen voor extra drama, het betekent ook dat de fantastische Maura Tierney eindelijk kan laten zien wat ze als actrice écht in huis heeft. Het leverde haar meteen een Golden Globe op. Voor fans van de reeks: hierna volgen zeker nog een derde en vierde seizoen.