'The 33': Antonio Banderas als Chileense mijner

FILM Ongeveer een miljard mensen volgden in oktober 2010 op tv of via het internet hoe 33 Chileense mijnwerkers gered werden uit de mijnschacht 700 meter onder de grond, waar ze twee maanden gevangen hadden gezeten. Onder hen ook Antonio Banderas, die, nadat hij de krop in zijn keel had doorgeslikt, zijn schouders onder de verfilming van het drama zette. Banderas speelt ook de hoofdrol in deze ingetogen rampenfilm als Mario Sepúlveda, de man die zich opwierp als de officieuze leider van de groep en dagelijks filmpjes maakte om de buitenwereld te laten weten dat hij en zijn collega’s nog in leven waren.