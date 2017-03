Canvas, vrijdag 31 maart, 22.05

DRAMA ‘The Remains of the Day’ is de prachtige verfilming van Kazuo Ishiguro’s roman, over een emotioneel vastgeroeste butler (Anthony Hopkins) die het te pakken krijgt voor de nieuwe huishoudster (Emma Thompson). Een film vol vergeefs verlangende blikken en strak aangesnoerde sociale keurslijven.