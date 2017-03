De boeiendste documentaires die je deze week niet mag missen (van 31 maart tot 6 april)

La Une, vrijdag 31 maart, 22.40

GESCHIEDENIS Documentaire over de Engelsman die in de eerste helft van de 19de eeuw in Luik de eerste hoogovens op cokes bouwde en zo mee aan de basis lag van de industriële revolutie in België.



National Geographic, zaterdag 1 april, 21.00

ACTUA Nieuwe docureeks waarin de Amerikaanse journaliste Katie Couric op bezoek gaat bij holebi’s en transgenders die vooroplopen in de strijd voor gelijke rechten in de VS.



Canvas, zondag 2 april, 20.15

CULTUUR In de laatste aflevering van de culturele reisreeks gaat Dimitri Verhulst naar de Zwitserse Alpen, de plek waar Thomas Manns roman ‘De toverberg’ – één van de belangrijkste boeken uit de 20ste eeuw – zich afspeelt.



Canvas, zondag 2 april, 22.30

GESCHIEDENIS Portret van Bobby Sands, een IRA-lid dat in 1981 in de gevangenis in hongerstaking ging om de Britse regering te dwingen hem en zijn kompanen te behandelen als politieke gevangenen. Na 66 dagen stierf hij.



Canvas, maandag 3 april, 21.15

NATUUR ‘La vie en rose’ voor gevorderden: avonturier Ben Fogle gaat op bezoek bij mensen die een nieuw leven zijn begonnen op de meest afgelegen plekken ter wereld, zoals aan de voet van de Himalaya.



Canvas, donderdag 6 april, 21.15

ACTUA Documentaire waarin Fransen van alle slag en stand uitleggen waarom ze van plan zijn om bij de presidentsverkiezingen te stemmen voor Marine Le Pen, die volgens de peilingen 25 à 30 procent zou halen.