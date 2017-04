Het vizier van Hugo Matthysen

Eén, dinsdag, 20.35

‘Ik vin elle sympathieke gasten, echt wa!’ ving Jeroen Meus zo onschuldig mogelijk aan, ‘maar hoe rijmde gelle de predestinoase me de vrijheid? Ik wil ni moeilijk doen, zulle. Zienik da ni just? Zeg het mo azzek verkeerd zit, ik ben ook ma ne simpele mens uit Leujve.’ Bij deze vraag begonnen de hutterieten hardnekkig hun baarden te strelen, teneinde hun paniek te verbergen. Of de protestantse fundi’s deze bal, die theologisch gezien knalhard naar de linkerbovenhoek raasde, wisten te stoppen, zien we dinsdag in ‘Goed volk’.

Eén, maandag, 21.50

‘Toeval kan mooi zijn,’ zei een West-Vlaamse dichteres. ‘Neem nu Cath Luyten, die in de paasweek Van Gils vervangt. Dat kind is van nature blij als een kuikentje dat net uit een chocolade ei komt. ‘Willen jullie een hapje?’ roept het naar haar broertjes en zusjes, het is melkchocolade, eet jullie buikjes maar lekker rond! Terwijl iedereen smult en snoept, steekt ze haar tong uit naar een ekster die net een gezinslidje opvreet. ‘Haha, maar we zijn nog met genoeg om de lente te vieren!’ roept het kuikentje. Ik voel een gedicht groeien.’

Canvas, vrijdag, 21.15

‘Bent gaat op zoek naar de rebel in de beeldhouwer Rodin,’ zei Sofie. ‘Veel succes,’ dacht ik schamper, ‘als er íéts is wat je moeilijk te pakken krijgt, dan is het wel een innerlijke rebel.’ Maar ik moet dat eeuwige negativisme maar eens laten varen. Het duurde geen drie minuten eer ’s lands favoriete hipster hem te pakken had. Het applaus en de felicitaties waren meer dan welverdiend. ‘Ja, ik heb dat in de vingers, dat innerlijkerebellenvangen,’ zei Bent bescheiden. ‘Maar zonder de redactie van ‘Culture Club’ was het mij nooit gelukt. Het blijft teamwerk.’

Eén, zondag, 10.20

‘Ik zal de tactiek nog één keer uitleggen,’ zei Patrick Lefevere met zichtbaar ongeduld. ‘Ge kent de Matternhorn? In het bos van Wallers hebt ge na 120 meter een Matterhorn-vormige kassei. Vlijmscherp, een nijdige rotzak. Zodra ge weet dat hij er is, kunt ge er niet naast kijken. Een centimeter of twee boven de andere kasseien uit, bijna in het midden. Manoevreer uw tegenstander naar die kassei. Hij zal lek rijden. Daar staat altijd volk met reservewielen, maar wij zullen daar ook staan. Met wielen van kruiwagens, pierewietjes en rolstoelen. Om verwarring te zaaien.’