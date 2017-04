Nic Balthazar over de prestatiedruk bij kinderen in 'Pano': 'Onze kinderen kloppen werkdagen die geen enkele vakbond zou toelaten'

Genoeg gelachen, nu even ernstig: naast het klimaat, het burn-outprobleem, de vluchtelingencrisis, mobiliteit, waardig sterven, eerlijke handel en de prijs van verse vis bekommert Bezorgde Burger Nic Balthazar zich nu ook over de immense prestatiedruk waarmee Vlaamse kinderen in dit woelige tijdsgewricht te kampen hebben. In die mate zelfs dat hij er een reportage over heeft gedraaid die woensdag in ‘Pano’ te zien is.