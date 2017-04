Daar gaat Jani weer: bloedende tenen, stijve penissen en Aalst carnaval

Jani Kazaltzis «Ik weet dat het lastig was om mij te pakken te krijgen, maar ik heb het dan ook zo afschúwelijk druk: ik zit midden in de opnames van ‘Shopping Queens’ – behóórlijk intensief – en ik moet ook nog de voice-overs doen van ‘Jani gaat…’. Te beginnen bij de eerste aflevering, waar ik voetbalscheidsrechter word. Manmanman, moeilijk dat dat was! In geen tijd moest ik de spelregels uit het hoofd leren van een sport waar ik echt nougatbollen van ken, en voordat ik het wist stond ik in het stadion van KV Mechelen een galawedstrijd te fluiten.»