In 2010 verscheen ‘Himmlers hersens heten Heydrich’, een roman van de Franse schrijver Laurent Binet over de aanslag op nazikopstuk Reinhard Heydrich. De Beul van Praag was de rechterhand van Heinrich Himmler – de titel is zijn bijnaam bij de SS – en zette mee de vernietigingsindustrie van de Holocaust op poten.