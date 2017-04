Teun Voeten in '4X7' bij de drugskartels: 'Het komt nooit weer goed'

Zoals de Nederlandse oorlogsfotograaf Teun Voeten, die in ‘Sacrifice’ samen met collega Maaike Engels naar Mexico trekt om de war on drugs tussen de overheid en de drugskartels te belichten. Een conflict dat hij zelf omschrijft als ‘het afschuwelijkste’ dat hij in zijn carrière heeft gezien.

Teun Voeten «De drugsoorlog in Mexico komt bij ons zelden in het nieuws omdat er geen grote veldslagen zijn, maar in de afgelopen tien jaar – sinds voormalig president Calderón de drugskartels de wacht aanzegde – zijn er wel ruim 160.000 doden gevallen. Politieagenten, criminelen van de kartels zelf, en ook veel burgers. Vooral de straffeloosheid valt op: 98 procent van de moorden wordt nooit opgelost.»