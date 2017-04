De documentaires die u deze week graag informeren (7 tot 13 april)

NPO 3, zaterdag 8 april, 22.15

MUZIEK Portret van Kurt Cobain, deze week 23 jaar dood, met archiefbeelden, homevideo’s, concertbeelden en getuigenissen van zijn familie, die voor de eerste keer wou meewerken aan een docu.

Canvas, zondag 9 april, 21.10

KUNST Driedelige BBC-reeks waarin de Britse kunsthistoricus Andrew Graham-Dixon de Franse kunstgeschiedenis uit de doeken doet en vooral, zo vertelde hij bij de start op de BBC, wil ‘tonen dat Franse kunst veel meer is dan het impressionisme’.

NPO 2, zondag 9 april, 21.05

ACTUA Zoals een Twitteraar opmerkte: in de trilogie die begon met WO I en WO II, moeten de Duitsers nu de rest van de wereld redden van het fascisme. ‘Tegenlicht’ brengt een portret van de politica die de vrede wil bewaren.

Canvas, zondag 9 april, 22.40

ACTUA Docu waarin een Indonesische man de mensen bezoekt die vijftig jaar geleden zijn broer hebben vermoord. Het vervolg op ‘The Act of Killing’, en een minstens even aangrijpende film over hoe alledaags wreedheid kan zijn.

één, dinsdag 11 april, 20.35

KOKEN Jeroen Meus trekt deze week naar de hutterieten, een extreem-protestantse en afgesloten gemeenschap in Canada, waar iedereen alles met elkaar deelt. De 182 inwoners koken samen en schuiven driemaal daags aan bij de centrale tafel.

Canvas, woensdag 12 april, 22.05

ACTUA Zesdelige docuserie over het leven in de Vogelbuurt, een volkswijk in Amsterdam-Noord waar zowat elke bewoner met schulden te kampen heeft en dus elk moment een deurwaarder over de vloer kan krijgen.