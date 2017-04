Nergens kringelde de rook van brandende appartementsgebouwen in je neusgaten, The Bronx baadde voortdurend in een sprookjesachtige gloed, en het verhaal van Ezekiel, Mylene, Dizzee, Shaolin et al. herinnerde aan ‘West Side Story’. Netflix zweeg in alle talen over de kijkcijfers, maar ’t zag er niet goed uit: in de sociale riolen galmde het alleszins van ‘te glossy’ tot ‘te braaf’.