Het is tevens de premisse van Denis Villeneuves (‘Incendies’, ‘Sicario’) eerste scifi-worp. Wanneer twaalf contactlensvormige ruimteschepen op verschillende locaties landen, wordt professor linguïstiek Louise Banks (Amy Adams) in het leger ingelijfd en is het aan haar om de boodschappen van de aliens te ontcijferen. Vóór die zich verkeerd begrepen voelen en per ongeluk de mensheid uitroeien, dat spreekt.