'De verdeelde Staten van Amerika': Republikeinen en Democraten steeds vaker met getrokken messen tegenover elkaar

ACTUA Toen de wet op de nieuwe gezondheidszorg niet door het Amerikaanse Congres raakte, legde Donald Trump in een tweet de schuld voor die mislukking bij de Democraten, die zijn mooie plan niet hadden willen goedkeuren. Er even aan voorbijgaand dat het niet eens tot een stemming was gekomen en vooral het verzet binnen de Republikeinse partij Trumpcare had doen zinken. De framing van de president past volledig binnen het politieke discours in de VS van het afgelopen decennium, waar Republikeinen en Democraten steeds vaker met getrokken messen tegenover elkaar stonden en steeds minder bereid waren om samen te werken. Trumps verkiezing is volgens de makers van ‘The Divided States of America’ – die in de VS op tv kwam vlak voor de inauguratie – zelfs de apotheose van die verdeeldheid. Onder Obama ging het immers van kwaad naar erger, zodat een buitenstaander zonder politieke ervaring zich kon opwerpen als de redder des vaderlands, de man die het moeras genaamd Washington droog zou leggen.