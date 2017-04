Topdokter Wim Distelmans: 'Wat je moet doen om nodeloze pijn te vermijden'

Wim Distelmans «Ik hoop dat de kijkers een beter beeld zullen krijgen over hoe het einde van een leven eruitziet, want op euthanasie en het vakgebied van de palliatieve zorg blijft een huizenhoog taboe rusten. Begrijpelijk, want er zijn prettiger dingen dan je bekommeren om je dood als je kerngezond bent. Maar daardoor krijg ik veel mensen over de vloer die spijt hebben dat ze dat niet hebben gedaan. Te veel mensen lijden nodeloos pijn – pijn die ze hadden kunnen vermijden als ze vooraf orde op zaken hadden gesteld. Je hoeft niet terminaal ziek te zijn om beslissingen te nemen voor mocht je het ooit wel zijn. Sterven moeten we allemaal. Maar alle miserie die erbij komt kijken, kunnen we wél praktisch tot nul herleiden.»

HUMO U pleit ervoor dat mensen vooraf niet alleen hun testament in orde brengen, maar ook hun overlijden?