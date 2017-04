'De sollicitatie': solliciteren voor dummies

'Ook werkgevers kunnen leren van dit programma.'

Charlotte Lerouge (maker) «Correctie: dat heeft de VDAB gedaan. Woestijnvis heeft enkel vijftien werkgevers gezocht die aan het programma wilden meewerken; de VDAB stond in voor de recrutering van de sollicitanten. Spannend voor ons natuurlijk, want we hadden geen vat op de helft van het programma: we moesten maar afwachten welke mensen we over de vloer kregen. Gelukkig hadden we gekozen voor jobs waarvoor je op z’n minst een beetje communicatief moet zijn: autoverkoper, uitvaartplanner, begeleider in een kinderdagverblijf, verkoper van luxereizen. De camera’s waren bovendien amper te zien: ze werden à la ‘Spoed 24/7’ op afstand bediend, en we hebben ze weggemoffeld in het kantoor dat we speciaal voor het programma hadden laten bouwen in de burelen van Woestijnvis.»