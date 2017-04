'Weduwen na de val': Peter Verlinden bezoekt de weduwe van de sjah van Iran

Peter Verlinden «U weet dat ik al bijna 30 jaar buitenlandcorrespondent ben voor de VRT, en dat ik me in de loop der jaren vooral gespecialiseerd heb in Centraal-Afrika. Ik ken de families Habyarimana en Mobutu dus persoonlijk, zelfs al van vóór mijn tijd als journalist: tussen ’89 en ’91 was ik woordvoerder van de toenmalige minister voor Ontwikkelingssamenwerking André Geens, en in die hoedanigheid kwam ik hen ook al eens tegen. Het idee om deze serie te maken, is ontstaan vanuit de gedachte: je zit daar nu met twee weduwen. Zou het niet een ander licht op de toenmalige dictatuur werpen als we hen aan het woord lieten? Ik heb toen een lijstje met twaalf weduwen van dictators opgesteld, en nadat ik mijn idee had voorgelegd aan Canvas heb ik het gedeponeerd bij Sabam; tot mijn verwondering was er nog nooit iets gelijkaardigs gemaakt. En daarna was het dus een kwestie van mensen te overhalen, wat veruit het moeilijkste aspect van de hele onderneming bleek. Er is ontzettend veel lobbywerk te pas gekomen aan ‘Weduwen na de val’, en dan nog bleek het in veel gevallen ondoenbaar.»

HUMO Negen van de twaalf namen willen niet meewerken?