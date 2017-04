'Ik hoop dat mijn dochter nooit meedoet'

An Lemmens (presentatrice) «Ik denk dat Sean heel content is om weer naast twee mooie vrouwen te mogen zitten. Al zal hij er ook wel van afzien: hij krijgt serieus wat tegenwind dit seizoen. Josje en Laura zijn namelijk superpopulair bij kinderen, waardoor Sean niet meer – zoals in de vorige seizoenen – sowieso gekozen wordt.»