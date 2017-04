'De Leugendetector': geliefden laten in hun kaarten kijken

'Geliefden aan de leugendetector: 'Geen blowjobs of te kleine borsten'

Gerard van den Berg «Een leugendetector bestaat feitelijk niet: er is op deze wereld geen enkel apparaat dat een leugen kan detecteren. Je hebt wel een polygraaf, een instrument dat stress in het menselijk lichaam meet. Maar daar werken wij bij mijn opleidingscentrum De LeugenAcademie niet mee, en in het programma al evenmin. Wij werken met Layered Voice Analysis, een systeem dat de emoties in de stem meet. Honderd procent betrouwbaar is LVA uiteraard niet, maar je kunt er wel vrij nauwkeurig mee bepalen of iemand misleidend is.»