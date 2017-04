Het wel en wee van de kraamkliniek in 'Echte mensen: nieuw leven'

Stefaan Ledeganck (eindredacteur) «Aanvankelijk waren we van plan om deze eerste reeks van ‘Echte mensen’ op te bouwen rond ‘de gynaecoloog’. Maar algauw kwamen we erachter dat we het onderwerp, euh, moesten opentrekken. Ik herinner me van de geboorte van mijn eigen kinderen bijvoorbeeld hoe bijzonder de band was die mijn vriendin op korte tijd opbouwde met de vroedvrouw. Uiteindelijk hebben we beslist om álle facetten van een zwangerschap in beeld te brengen.»

HUMO Jullie hebben vooral gefilmd in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen.