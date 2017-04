Het vizier van Serge Simonart

Eén, vrijdag 14 april, 20.35

Ik herinner me hoe er, toen de restyling van Canvas eraan kwam, werd georeerd over de ‘meerwaardezoeker’, een diersoort die, eh, meer, eh, waarde, eh, zocht. Sindsdien zendt Canvas soms programma’s uit waarvoor zelfs de minimale meerwaardezoeker terecht z’n neus ophaalt, en nu is de highbrow detectiveserie ‘Endeavour’ plots te zien op Eén, de massazender voor Kevin en Tamara met de pet. Maar: do watch, I implore you, want deze spin-off van ‘Inspector Morse’ loont de moeite.

NPO 3, vrijdag 14 april, 21.25

Van deze serie is de premisse zo politiek correct dat je feilloos kunt voorspellen wat volgt: ‘Wij westerlingen menen onterecht voorop te lopen met onze normen en waarden en zouden op moreel vlak beter een toontje lager zingen.’ Ik ben benieuwd. ’t Is goed om documentaires te maken over dorpelingen in Ghana, maar waar zijn de documentaires over onze eigen volkscultuur, over het verenigingsleven in pakweg Zulte of Retie? Eigen volk eerst! Ik wacht met spanning over de eerste in Ghana gemaakte documentaire over Radio Minerva – ’t moet niet altijd eenrichtingsverkeer zijn.

VTM, zaterdag 15 april, 20.30

Fascinerende documentaire over blauw bloed, waarin wordt onderzocht of de adel in het postmoderne maatschappelijke verkeer van de 21ste eeuw nog een functie kan hebben. Arbeid adelt? Arbeidt adel? Van Laurentsmurf tot Grote Smurf: alle edellieden spreken voor het eerst vrijuit.

Eén, zondag 16 april, 10.00, 11.00, 12.00 en 20.15

’t Is Pasen, ik dank Bach voor de Mattheuspassie en neem God en Jezus er graag bij, maar víér godsdienstige programma’s op één zender op één dag? Waar zijn de programma’s over atheïsme? Er zijn er geen. Als er een aanwas is van gelovigen en, bij uitbreiding, van religieuze fanatici, dan is dat ook te wijten aan het feit dat atheïsten onzichtbaar zijn in de media. Als je niet verzint dat iets dat niet bestaat bestaat, dan kom je niet aan bod. Ook in die zin geldt helaas: goed nieuws is geen nieuws.