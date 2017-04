De films die u deze week moet zien (14 tot 21 april)

VIER, vrijdag 14 april, 20.35

Avontuur ‘Kali-ma! Kali-ma!’ De tweede Indy-film – eigenlijk een prequel op de eerste – joeg ons destijds de stuipen op het lijf, met die Indiase ogensoep en vooral het onvergetelijke offerritueel. Velen knapten af op het grimmige sfeertje, maar het blijft een onweerstaanbaar jongensavontuur.

Q2, vrijdag 14 april, 20.35

Actie De eerste Jason Bourne-film – de enige in de secure, overzichtelijke regie van Doug Liman – blijft nog altijd de beste. We leren er Matt Damon kennen als de inmiddels legendarische superspion met geheugenverlies die van knokpartij naar knokpartij moet sprinten, om het mysterie van zijn afkomst te achterhalen.

Canvas, vrijdag 14 april, 22.25

Drama De opvolger van ‘A Separation’ (in 2012 nog de Oscarwinnaar voor Beste Buitenlandse Film) is ook een snijdend echtscheidingsdrama, al slaagt regisseur Asghar Farhadi er niet in om zichzelf te overtreffen. De grootste troef: het ingenieuze scenario, dat maar stukje bij beetje informatie over de personages prijsgeeft.

NPO 2, vrijdag 14 april, 23.00

Drama Deannie Yip speelt een oud vrouwtje dat al jaren zorg draagt voor de eenzame Roger (Andy Lau), tot ze een beroerte krijgt en de rollen opeens worden omgedraaid. Geen grote gebaren, geen dramatische onthullingen: regisseuse Ann Hui is zelfverzekerd genoeg om het verhaal te laten kabbelen als een bergriviertje.

één, vrijdag 14 april, 23.30

Drama De Poolse Ewa (Marion Cotillard) arriveert in de roaring twenties in New York, waar ze wordt gemanipuleerd door pooier Bruno (Joaquin Phoenix). Onder de weelderige sets en de piekfijne kostuums schuilt een gevoelig melodrama en regisseur James Gray toont zich eens te meer een ouderwetse rasverteller.

VTM, vrijdag 14 april, 23.30

Misdaad Een stukje filmgeschiedenis: ‘The Sugarland Express’ – over een jonge moeder (Goldie Hawn) die op criminele roadtrip trekt om haar kind te gaan halen in een stadje in Texas – is de eerste volwaardige bioscoopfilm van Steven Spielberg én zijn eerste samenwerking met componist John Williams. Mét Toots Thielemans!

VIJF, zaterdag 15 april, 23.35

Avontuur Deze romantische avonturenkomedie van Ivan Reitman (‘Ghostbusters’), over een journaliste en een knorrige piloot die neerstorten op een eilandje in de Stille Zuidzee, is niets méér dan wat het moet zijn: een gezellige zaterdagavondfilm waarin Harrison Ford naar hartenlust de brompot mag uithangen.

BBC 1, zaterdag 15 april, 0.45

Oorlog Héél straf, dit waargebeurde oorlogsdrama van de grote Werner Herzog waarin een piloot (Christian Bale) in volle Vietnamoorlog neerstort boven Laos, en daar in een gevangenenkamp terechtkomt. Zijn overlevingsstrijd is van een onwaarschijnlijke fysieke intensiteit: je zíét Bale wegdeemsteren.

BBC 2, maandag 17 april, 23.00

oorlog Pakkend, zij het sentimenteel oorlogsdrama over het 8-jarige zoontje van een Duitse kampcommandant tijdens WO II. De jongen weet niet goed wat te maken van het dreigende complex waar zijn vader werkt, en sluit vriendschap met het jongetje in een gestreepte pyjama aan de andere kant van de prikkeldraad.

ZES, dinsdag 18 april, 20.35

Misdaad ‘To Live and Die in L.A.’ van William Friedkin! ‘Manhunter’ van Michael Mann! In de jaren 80 werden wel meer stijlvolle politiefilms gemaakt. Deze – een onterecht vergeten, romantische Ridley Scott-thriller over een flik die een rijke dame moet beschermen die getuige was van een moord – is één van de betere.