De documentaires die u deze week graag informeren (14 tot 21 april)

één, zondag 16 april, 23.30

Actua Hoe kijken mensen die terminaal ziek zijn aan tegen het leven? Die vraag ligt aan de basis van ‘Tot in den draai’, een film waarin Filip Loobuyck gaat praten met enkele mannen en vrouwen die het einde zien naderen.

La Une, vrijdag 14 april, 22.40

Geschiedenis Oscargenomineerde documentaire waarin Samuel L. Jackson de geschiedenis vertelt van het racisme in de VS. In een gedubde versie maar niet getreurd: ‘I Am Not Your Negro’ komt in mei ook uit in de bioscoop.

Nat Geo, zaterdag 15 april, 22.00

Cultuur Waar komt het idee van de hel vandaan? En hoe is het beeld van de duivel, het vagevuur en de folteringen in de hel door de geschiedenis heen veranderd? De Amerikaanse acteur Danny Trejo – bekend van ‘Machete’ – zoekt het uit.

Canvas, zondag 16 april, 22.35

Cultuur Portret uit 2013 van Vivian Maier, een amateurfotografe uit New York die in haar vrije tijd de straat opging om het dagelijkse leven vast te leggen en pas na haar dood in 2009 erkenning kreeg voor haar werk.

Canvas, maandag 17 april, 21.50

Sport Documentaire over de historische tenniswedstrijd in 1973 tussen Bobby Riggs, een tennisveteraan die in de jaren 40 aan de top stond, en Billie Jean King, toen één van de beste tennisspeelsters ter wereld.

VTM, woensdag 19 april, 22.25

Actua Op 23 april vindt de eerste stemronde plaats van de Franse presidentsverkiezingen. Telefacts portretteert in de aanloop de twee belangrijkste kanshebbers: FN-frontvrouw Marine Le Pen en buitenbeentje Emmanuel Macron.